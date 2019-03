LIVE | Napoli, Chelsea en Valencia goed van start

Arsenal ging vanavond op bezoek bij Stade Rennes met 3-1 onderuit. Volgende week donderdag is nog wel de return in het Emirates Stadium in Londen, maar komende zondag wacht voor de ploeg van Unai Emery eerst nog de thuiswedstrijd tegen Manchester United in de strijd om de vierde plek in de Premier League. In de tweede helft kon Petr Cech nog een grotere zege van de nummer 10 van Frankrijk voorkomen met een aantal knappe reddingen, nadat de Griekse verdediger Sokratis Papastathopoulos vijf minuten voor tijd rood kreeg bij Arsenal.