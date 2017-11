LIVE: Napoli moet winnen van City in jacht op knock-outfase

Goedenavond! Welkom in ons liveblog van Napoli-Manchester City, het andere duel uit Groep F, de poule van Feyenoord. Feyenoord kent de opdracht vanavond in Charkov, maar hoopt ook dat ManCity zijn sportieve plicht doet in Stadio San Paolo. Dan houden de Rotterdammers namelijk zicht op meer in de Champions League. Mis hier niets!