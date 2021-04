LIVE | Nederlander voor derde keer op rij in kopgroep, vrouwen begonnen aan finale

Video Klopp maant pers en publiek tot rust: ‘De eigenaren hebben hun lesje echt wel geleerd’

24 april Liverpool-coach Jürgen Klopp werd voor de thuiswedstrijd tegen Newcastle United gevraagd naar zijn belevenissen van de afgelopen week. ,,Ik denk dat iedereen even rustig aan moet doen en over moet gaan tot de orde van de dag. De Super League was een fout van onze eigenaren, ze hebben hun lesje wel geleerd.”