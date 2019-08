LIVE | Nederlanders laten zich zien in beginfase, Gesink mee in ontsnapping

Ook deze Nederlan­ders zien we straks in de Champions League

13:10 Naast Ajax was er woensdag nog meer Nederlands succes in de Champions League. Ruud Vormer (Club Brugge) en Mick van Buren (Slavia Praag) plaatsten zich voor de groepfase. In totaal zijn straks maximaal 18 Nederlandse spelers in buitenlandse dienst op het miljoenenbal te bewonderen.