LIVE | Nederlandse kanshebbers op 500 meter, tweemaal oranjesucces bij achtervolging

Alonso naar ziekenhuis na ongeluk tijdens fietstocht, F1-cou­reur breekt kaak

9:54 De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso is tijdens een fietstochtje in het Zwitserse Lugano aangereden. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Bern. Uit eerste onderzoeken zou blijken dat de Alpine Renault-rijder onder meer zijn kaak gebroken heeft.