LIVE | Nederlandse vrouwen doen het nog rustig aan in wegrit

Hogenkamp struikelt op weg naar Roland Garros over laatste horde

25 september Richel Hogenkamp is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De tennisster uit Doetinchem struikelde in de derde en laatste kwalificatieronde over de Roemeense Irina Maria Bara: 4-6, 6-7 (4).