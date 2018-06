LIVE: Colombia blijft optimistisch, Neymar voortijdig van training

Colombia blijft hoopvol na nederlaag

Colombia blijft optimistisch over succes op het WK, ook na de nederlaag (2-1) in het eerste duel van de groepsfase met Japan. ,,We hebben er een pijnlijke herinnering bij'', zei coach José Pekerman. ,,Maar vergeet niet dat we vrijwel de hele wedstrijd met een man minder hebben gespeeld. Als ik zie hoe we dat hebben gedaan, stemt mij dat bijzonder hoopvol. We hadden zeker een punt verdiend.''



Carlos Sanchez werd wegens hands al na enkele minuten uit het veld gestuurd. Het leverde rood, een strafschop én een tegentreffer op. ,,Het was niet bepaald de start waarop we hadden gerekend'', vervolgde Pekerman. ,,Ons uitgangspunt was te beginnen met een overwinning, niet meer en niet minder. Gelukkig hebben we nog twee wedstrijden te gaan in de groepsfase om deze misser te herstellen.''



Op het WK van vier jaar geleden in Brazilië drong Colombia door tot de kwartfinale.