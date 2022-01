LIVE | Niveau stijgt verder in finale WK darts, Michael Smith staat weer naast Peter Wright

Jaylen Brown helpt Boston Celtics met recordsco­re aan de zege op Orlando Magic

Jaylen Brown heeft met 50 punten een groot aandeel gehad in de 116-111-zege van Boston Celtics op Orlando Magic in de Amerikaanse competitie NBA. Brown, niet eerder in zijn loopbaan zo trefzeker, was met name in het vierde kwart op dreef. Met 21 punten bracht hij zijn ploeg terug in de wedstrijd nadat Orlando met ruim 4 minuten te gaan nog een marge van 14 punten had gehad.

