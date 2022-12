LIVE NK allround | Volg hier de ontknoping bij de mannen op de 10.000 meter

Patrick Roest heeft op het NK allround in Heerenveen ook de derde afstand op zijn naam geschreven. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh, die eerder al de 500 en 5000 meter had gewonnen, was op de 1500 meter in Thialf de snelste in 1.44,05. Bij de vrouwen reed Antoinette Rijpma-de Jong naar de titel. Volg de ontknoping bij de mannen (5000m) in ons livewidget!