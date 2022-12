LIVE NK sprint | Jutta Leerdam klopt Femke Kok op 500 meter, nu tijd voor de mannen

Met video's Josh Rock in thriller langs Nathan Aspinall, ook Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton naar achtste finales WK darts

Het WK darts is na een kerstpauze van drie dagen weer onderweg. De eerste drie wedstrijden in de derde ronde stonden op het programma. De 21-jarige debutant Josh Rock rekende na een thriller af met Nathan Aspinall, de nummer tien van de wereld: 4-3 in sets. Naast Rock plaatsten ook Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton zich in het Alexandra Palace in Londen voor de achtste finales.

27 december