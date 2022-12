LIVE NK sprint | Jutta Leerdam met overmacht naar derde titel NK sprint, Otterspeer aan leiding bij mannen

Leerdam werd eerder in 2019 en 2021 Nederlands kampioen sprint. In de edities van 2020 en 2022 ging ze niet van start. De 23-jarige schaatsster van Jumbo-Visma is ook de regerend wereldkampioene en Europees kampioene sprint. ,,Weer een baanrecord, dus ik moet gewoon blij zijn. Als het erin zit, moet je het gewoon laten zien. De opening was minder snel dan gisteren, maar mijn laatste ronde is gewoon supergoed. Dat is gewoon heel fijn, dat ik gewoon meer inhoud heb gekregen. Dat is lekker. Veel rijden loont dus toch, tot nu toe wel in ieder geval wel", zei Leerdam. ,,Ik ben blij met het hele toernooi. Ik heb vier goede races gereden. Die twee baanrecords zijn niet normaal. Dat had ik niet verwacht toen ik maandag nog kerst aan het vieren was. Dat had ik echt niet verwacht aan de kersttafel", zei Leerdam.