LIVE | Noppert en Van den Bergh op jacht naar plekje naast Van Duijvenbode in finale in sfeervol Ziggo Dome

Estafette­zwem­sters plaatsen zich als tweede voor WK-finale 4x100 wissel

De Nederlandse estafettezwemsters hebben zich op de slotdag van de WK langebaan in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Alleen Australië was in de series sneller dan het Oranje-kwartet.

10:49