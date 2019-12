LIVE | Noppert ziet Huybrechts terugkomen in spannende clash

Kirsten Wild naar Nederland­se titel omnium

21:32 APELDOORN - Kirsten Wild is in Apeldoorn Nederlands kampioen omnium geworden. De wereldkampioene op dit onderdeel had een zware kluif aan Amy Pieters, maar wist haar voorsprong - waarmee ze de afsluitende puntenkoers in ging - te behouden. Nina Kessler veroverde het brons.