LIVE | Ook Brescia wil hervatting Serie A, Real en Barça snijden drastisch in salarissen

de Bankzitter Ook in tijden van verwarring blijft FC Twente zichzelf

9 mei Een goede kennis, nota bene fan van FC Utrecht, appte me na het wegsturen van Ted van Leeuwen of FC Twente misschien te weinig aandacht had gekregen de laatste tijd. Ik vond het een belediging voor het instituut FC Twente. Als er namelijk één club is die in tijden van verwarring, verdeeldheid, rechtszaken en onzekerheid tenminste zichzelf is gebleven, dan is het Twente. In De Grolsch Veste is het zoals altijd: business as usual.