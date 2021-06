LIVE | Ook Stroll en Giovinazzi vallen ten prooi aan ‘Verstappen-bocht’, weer code rood

Interview Wie La Plagne zegt, zegt Michael Boogerd: ‘Ik ben wel beter geprepa­reerd dan die Tour-etap­pe’

11:19 Wie La Plagne zegt, zegt Michael Boogerd. Zijn ritzege in de Tour de France van 2002 is - ondanks zijn dopingbekentenis in 2013 - een memorabel moment uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Vandaag eindigt de zevende rit in het Critérium du Dauphiné op de berg: ,,Ik denk dat ze die aankomst volgend jaar ook in de Tour de France willen. Dat hoop ik en zou ik echt leuk vinden.”