LIVE | Oorlog om in vroege vlucht te komen tijdens 'Hel van het Noorden’

‘Leclerc heeft alle recht om boos te zijn en dat moeten we accepteren’

11:07 Charles Leclerc kreeg vandaag in China opnieuw te maken met teamorders. De Ferrari-coureur moest zijn teamgenoot Sebastian Vettel voorbij laten en moest daarna ook veel later stoppen waardoor hij veel tijd verloor en als vijfde over de finish kwam. ,,Ik snap het gevoel bij Charles”, vertelt teambaas Mattia Binotto.