Live op AD.nl: Iedereen kan meetrainen met Kruijswijk

de Bankzitter ‘Ik mis het getik van de noppen, het gelul in de kleedkamer, het lijden na een nederlaag’

10:45 Verscholen in een bosje, of in de auto op de parkeerplaats, of misschien wel als begeleider: als deze week de poort van het complex opengaat, ben ik erbij. Ik wil dat moment meemaken als de puppies weer het veld oprennen, blij als dansende koeien - sorry ouders, dit is bedoeld als compliment - die na een barre winter op stal voor het eerst de wei in mogen. We draaien het een keer om: niet de profs die op een voetstuk staan maar de ukkies die net beginnen, trappen af.