LIVE | Oppermachtige Bertens weer de baan op na medische time-out

Turnster Polderman lang uit roulatie vanwege gescheurde kruisband

12:36 Turnster Kirsten Polderman is voor langere tijd uitgeschakeld. Het talent van SV PAX Haarlemmermeer heeft de voorste kruisband van haar rechterknie gescheurd. Polderman liep de blessure op tijdens een training in Gent, voorafgaand aan de Flanders International Team Challenge. Ze kan nu onder meer niet deelnemen aan de Universiade, die volgende maand in het Italiaanse Napels wordt gehouden.