LIVE: Peloton speelt met kopgroep, massasprint gloort

Tieners in buitenland Officieus debuut voor Tahith Chong, maar welke talenten volgen?

16:37 ‘De nieuwe Arjen Robben’ wordt Tahith Chong (18) van Manchester United her en der al genoemd, waarmee er van een bepaald verwachtingspatroon meteen sprake is. De ontwikkeling van een dergelijk talent is zeker in deze barre tijden voor het Nederlandse voetbal interessant om te volgen. Nog eens drie Nederlandse talenten in het buitenland die zich wel eens snel kunnen laten gelden.