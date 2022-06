LIVE | Peloton in Ronde van Zwitserland nog verder uitgedund, wie slaat slag in laatste bergrit?

Hoewel het coronaspook rondwaart in het peloton, moeten de overgebleven renners in de Ronde van Zwitserland vandaag de knop omzetten. De loodzware rit van Ambri naar Malbun is namelijk de laatste waarin bergop het verschil kan worden gemaakt, alvorens de rittenkoers morgen eindigt met een tijdrit. Volg het verloop via onze livewidget. De finish is rond half vijf.