LIVE | Peloton maakt zich op voor finale Milaan-San Remo, kopgroep nog ruim aan de leiding

Teambaas Horner over Verstappen: ‘Het beste van Max moet nog komen’

Het beste moet nog komen voor Max Verstappen in de Formule 1. Dat zegt teambaas Christian Horner van Red Bull Racing. ,,Vergeet niet dat hij pas 24 jaar is. Hij zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen en een steeds betere coureur worden. Ik denk dat we het beste van hem nog moeten zien”, aldus de 48-jarige Engelsman op de eerste trainingsdag van de Grote Prijs van Bahrein.

18 maart