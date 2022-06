LIVE | Philippe Gilbert in kopgroep van zes in etappe met bijna 3000 hoogtemeters

Aanvaller De Vries via de Griekse sport­school weer terug bij HSC’21 voor de nacompeti­tie: ‘Ik stond op de loopband met Tagliafico’

Het wonderlijke seizoen van HSC’21 duurt nog altijd voort. De ploeg speelt woensdag in de tweede ronde van de nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie thuis tegen GVVV. Yannik de Vries is dan ook weer beschikbaar. De aanvaller ontbrak in de eerste ronde omdat hij op vakantie was.

10:28