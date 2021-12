LIVE | Poegenachtervolging slotafstand, Bergsma niet op het podium na massastart

Daviscup: zelfs Djokovic kan Servië niet redden tegen Kroatië

Zelfs Novak Djokovic heeft Servië niet kunnen redden in de halve finale van de Daviscup. Kroatië was daarin te sterk, 2-1. De nummer 1 van de wereld verloor met Filip Krajinovic in het beslissende dubbelspel van het Kroatische topduo Mate Pavic/Nikola Mektic. Die wonnen met 7-5 6-1.

