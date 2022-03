LIVE | Poels in top van klassement Ronde van Catalonië, Kruijswijk mikt op dagsucces

Samenvatting Zweden pas na verlenging langs Tsjechië

Zweden heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor het wereldkampioenschap voetbal, dat eind van dit jaar in Qatar wordt gespeeld. De formatie van bondscoach Janne Andersson won in Solna van Tsjechië, 1-0. Daar had het land wel een verlenging voor nodig.

