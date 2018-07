LIVE: BMC supersnel onderweg, Sky voorlopig op plek één

Scheids­rech­ter Björn Kuipers blijft in de race voor WK-finale

15:58 MOSKOU - De Oldenzaalse scheidsrechter Björn Kuipers is nog steeds volop in de race om de WK-finale te mogen fluiten. De FIFA stuurde deze maandag een aantal arbiters naar huis, maar Kuipers is één van de twaalf leidsmannen die in Rusland blijft. De halve finales worden deze week gespeeld, de finale aanstaande zondag.