LIVE | Pools-Engels onderonsje om de avond te starten, later kanshebber Price in actie

Hockey­sters sluiten 2020 wederom af als nummer 1

16:19 De Nederlandse hockeysters sluiten het jaar weer af als nummer 1 van de wereldranglijst. Vanwege het coronavirus werden er in 2020 geen grote toernooien gespeeld en ook amper interlands waarin punten zijn te verdienen voor de ranking. De vrouwen van bondscoach Alyson Annan, die onlangs haar contract verlengde tot en met het WK van 2022, kwamen wel een aantal keer in actie in de Pro League.