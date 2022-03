LIVE | Premier League Darts: Michael van Gerwen sloopt Joe Cullen en staat weer in de finale

Michael van Gerwen heeft tijdens de vijfde Premier League-avond in Brighton de finale bereikt. Met bijzonder veel moeite werd eerst James Wade met 6-5 aan de kant gezet, daarna had Joe Cullen geen schijn van kans: 6-1.

Gerwyn Price is vanavond niet van de partij. De nummer twee van de wereld kampt met een handblessure en bracht de PDC om 17.00 uur op de hoogte van zijn besluit. Hij reisde nog wel af naar Brighton, waar vanavond wordt gedart in het Brighton Centre, maar merkte bij het oefenen dat een wedstrijd darten niet tot de mogelijkheden behoort.

Joe Cullen, die tegen Price zou aantreden, krijgt een reglementaire 6-0 overwinning en staat automatisch in de halve finale. Daarin treft hij Michael van Gerwen. De Nederlandse nummer vier van de Order of Merit had zijn handen vol aan Wade en miste acht kansen om de wedstrijd te beslissen. Bij zijn negende poging was het alsnog raak: 6-5.

Michael Smith - Gary Anderson

In de eerste wedstrijd van de avond was Michael Smith veel te sterk voor Gary Anderson. De Engelsman gooide niet eens geweldig, maar won na een 0-1 achterstand met 6-1 van The Flying Scotsman. Anderson kwam op zijn dubbels niet verder dan een percentage van 7.7 en raakte tot twee keer toe de tel kwijt. Smith, die afgelopen weekend tijdens de UK Open in de finale zijn meerdere moest erkennen in Danny Noppert, scoorde 40% van zijn dubbels.

Jonny Clayton - Peter Wright

Na vijf speelrondes blijft Anderson zo op één zege staan. Voor Smith was het de tweede overwinning. In de halve finale staat hij tegenover Jonny Clayton, die in een spannende partij de jarige nummer één van de wereld Peter Wright (52) klopte met 6-5. Clayton brak de Schot op 5-5 door 121 uit te gooien met een bull-finish. Wright had net daarvoor zelf een wedstrijdpijl gemist.

Smith had in de halve finale geen enkele moeite met Clayton. Bully boy zette zijn opponent met 6-2 aan de kant en plaatste zich zo voor zijn eerste finale in de nieuwe opzet van Premier League. Daarin is Van Gerwen zijn tegenstander. Joe Cullen mocht elf minuten lang lijdzaam toezien hoe de Nederlander heb volstrekt kansloos liet. Met een gemiddelde van boven de 101 en een finishpercetage van ruim 50% laat Van Gerwen zien klaar te zijn voor de finale.

De avond begon zoals gewoonlijk nog om 20.00 uur. Het schema is als volgt: Kwartfinales:

Gary Anderson - Michael Smith 2-6

Peter Wright - Jonny Clayton 5-6

Michael van Gerwen - James Wade 6-5

Joe Cullen - Bye Halve finales

Smith - Clayton 6-2

Van Gerwen - Joe Cullen 6-1. Finale

Smith - Van Gerwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De stand in de Premier League:

Peter Wright is na vier speelronden met tien punten koploper in de Premier League darts. Michael van Gerwen is tweede met een punt minder. Gerwyn Price staat met zeven punten op de vierde plaats en zal vanavond dus niet scoren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Price heeft zich ook teruggetrokken voor het German Darts Championship, dat vrijdag in Heidesheim van start gaat en het hele weekend duurt.