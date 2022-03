LIVE | Primoz Roglic verdedigt leiderstrui in pittige rit Parijs-Nice, Nederlander in kopgroep

Er wacht het peloton van Parijs-Nice vandaag opnieuw een pittige dag met vijf beklimmingen. Na de start in Courthézon finisht de zesde etappe 214 kilometer later rond 16.00 uur in Aubagne. Na de rit van gisteren voert Primoz Roglic het klassement aan met 39 seconden voorsprong op Simon Yates. Volg de zesde etappe in onze livewidget (zie hierboven).