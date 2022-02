LIVE | Productieve George Russell neemt snelste tijd over van Max Verstappen

Video Frenkie de Jong scoort op schitteren­de wijze voor oppermach­tig Barcelona in Napels

Frenkie de Jong heeft met FC Barcelona een heerlijke avond beleefd in Napels. De middenvelder had met een schitterend doelpunt en een knap overstapje een belangrijk aandeel in de 2-4 overwinning op Napoli, waardoor de Catalanen zich plaatsen voor de achtste finales van de Europa League.

