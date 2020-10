LIVE | PSV met Ihattaren en Hendrix in basis tegen Granada

FC Twente krijgt een eigen nostalgi­sche kalender, in kleur!

10:26 ENSCHEDE - Op de cover staat een foto van het elftal van FC Twente uit 1969 met trainer Kees Rijvers. De originele foto is in zwart-wit, maar op de kalender is de teamfoto in kleur. De uitgave van nostalgische voetbalkalenders is een bijzonder project van Matty Verkamman.