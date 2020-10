LIVE | Real Madrid opnieuw op achterstand, Liverpool heeft het lastig

Nederlanders bij Atalanta Robin Gosens won al eens van Ajax, als speler van... FC Dordrecht

15:55 Atalanta, vanavond in Bergamo de tegenstander van Ajax, is een ploeg met flink wat Nederlandse invloeden. De lopers op de flanken (Robin Gosens en Hans Hateboer), een controlerende middenvelder (Marten de Roon, vanavond afwezig door blessure) en sinds de zomer ook nog een spits (Sam Lammers). Hoe bracht dit viertal het er in hun Nederlandse jaren vanaf tegen Ajax?