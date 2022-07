LIVE | Regen blijft voorlopig weg van Silverstone, hoe werkt Max Verstappen naar kwalificatie toe?

Met inmiddels zes overwinningen op rij gaat het Red Bull Racing en WK-leider Max Verstappen voor de wind. Een jaar na zijn harde crash tijdens de Britse GP is de Nederlander dit weekend terug op Silverstone, waar Ferrari en misschien zelfs Mercedes weer hopen aan te haken. Later vanmiddag gaan we kwalificeren, maar eerst is er vanaf 13.00 uur nog de slottraining. Via dit liveblog mis je geen moment!