LIVE: Peloton verhoogt tempo, voorsprong loopt terug

TTT-speel­ster strijdt met Oranje tegen haar eigen team: ‘Af en toe een grapje tussendoor’

12:23 ENSCHEDE – Het was voor softbalster Laura Wissink even wennen woensdagavond. Doorgaans speelt de 20-jarige in het rood en blauw van Tex Town Tigers, maar nu speelde ze opeens tegen haar eigen ploeg. Met Oranje speelt ze meerdere oefenduels om zich voor te bereiden op het WK in Japan dat in augustus wordt gespeeld.