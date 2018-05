LIVE: Renners klaar voor laatste etappe in Israël

Hake blijft met Cambuur in eerste divisie: uitschake­ling na penalty's

8:37 LEEUWARDEN - Voormalig FC Twente-trainer René Hake is zaterdagavond met Cambuur uitgeschakeld in de play-offs. FC Dordrecht zorgde in Leeuwarden voor een daverende verrassing. Het versloeg Cambuur, dat na de eerste ontmoeting (1-4) eigenlijk al met één been in de volgende ronde stond. Bij de penaltyserie trok Dordrecht na 120 minuten aan het langste eind.