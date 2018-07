LIVE: Renners onderweg, vlucht van de dag gevormd

Marcelo: Dit komt net zo hard aan als 1-7 tegen Duitsland

11:19 De Braziliaanse linksback Marcelo voelt na de nederlaag tegen België in de kwartfinales van het WK dezelfde pijn als vier jaar geleden, toen Brazilië als gastland in de halve finale een historisch zware nederlaag moest incasseren tegen Duitsland (1-7). ,,Dit doet net zoveel pijn'', zei de verdediger van Real Madrid. ,,Het was een vreselijke avond.''