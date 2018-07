LIVE: Rode Kruis helpt Neymar, Denemarken hekelt bedreigingen Jørgensen

Het Rode Kruis heeft zich ook gemengd in de discussie over het gedrag van Neymar op het WK in Brazilië. De Braziliaanse aanvaller wordt geroemd om zijn flitsende acties, maar krijgt ook nogal wat kritiek omdat hij soms een hoop theater maakt als hij een tikje krijgt. Op Twitter wordt de hashtag #neymarrolling (Neymar rolt) druk gebruikt en er zijn al talloze gifjes gemaak van een rollende Neymar.



Het Rode Kruis besloot de duurste voetballer ter wereld via het sociale medium een bericht te sturen, begeleid met EHBO-tips. ,,Beste @Neymarjr, als je ooit echt pijn hebt, kijk dan eerst in onze app voor tips'', schrijft de hulporganisatie, vanzelfsprekend gevolgd door een knipoog.



Achtste finales

Neymar riep maandag in de achtste finale van het WK tegen Mexico weer heel wat reacties op, toen hij wel erg overdreven reageerde op het moment dat Miguel Layún ogenschijnlijk bewust even op zijn enkel was gaan staan. De aanvaller van Paris Saint-Germain lag al op de grond, maar schreeuwde het ineens uit en rolde alle kanten op. Even later sprintte hij weer zonder problemen over het veld.



De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio sprak schande van het gedrag van de Braziliaan. ,,Neymar betovert Brazilië, maar irriteert de rest van de wereld'', schreef het Braziliaanse medium Globo boven een verhaal over de nummer 10 van de 'Seleção'.