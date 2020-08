LIVE | Roglic verdedigt leiderstrui in derde etappe mét slotklim

Sinan Bakis wil in het illustere rijtje Heracles-spit­sen komen

9:00 ALMELO - Sinan Bakis kreeg vorig seizoen ergens wel mee dat in Nederland een spits van een kleinere club het op de heupen had. Dat de Turks-Duitse spits (26) de opvolger van Cyriel Dessers zou worden bij Heracles had hij niet kunnen bedenken.