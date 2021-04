LIVE | Roglic verdedigt leiderstrui in Ronde van Baskenland

De Ronde van Baskenland gaat vandaag verder met een etappe over bijna 170 kilometer. Het peloton vertrekt om 13.20 uur en de finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Jumbo-Visma-troef Primoz Roglic is de leider in het klassement. Volg de ontwikkelingen in de koers hierboven via onze livewidget.