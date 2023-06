LIVE Roland Garros | Het is vanaf de eerste klap genieten bij Djokovic - Alcaraz

LIVE wielrennen | Houdt Vingegaard stand in pittige bergrit? Groenewe­gen haakt af in Dauphiné

Langzaam nadert de ontknoping van het Critérium du Dauphiné. Of ligt de voorbereidingskoers op de Tour de France na de machtsgreep van Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) gisteren in Salins-les-Bains al in een plooi? Vandaag heeft het peloton in de zesde etappe tussen Nantua en Crest-Voland, waar rond 16.45 uur wordt gefinisht, ruim 170 kilometer voor de kiezen met enkele pittige colletjes en de eerste finish bergop. Dylan Groenewegen is niet meer van start gegaan vandaag. Volg alles in onze livewidget.