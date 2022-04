LIVE | Ronde van het Baskenland start met korte maar venijnige tijdrit

Speelsche­ma: opnieuw volop (inhaal)wedstrijden in het amateur­voet­bal

ENSCHEDE - Ook deze week is er weer genoeg te beleven in het amateurvoetbal. Vanaf dinsdag staan er inhaalwedstrijden op het programma. Ook zijn er duels die eigenlijk komend weekeinde gespeeld zouden worden verplaatst naar donderdag- of vrijdagavond.

13:44