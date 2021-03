LIVE | Route iets aangepast door brand nabij parkoers, finale ziet er anders uit

BZC na rust overrom­peld door Donk

27 maart WATERPOLO - GOUDA - Schuurman BZC is het laatste, zware deel van de competitie begonnen met een forse nederlaag bij GZC Donk: 17-9. BZC was twee periodes gelijkwaardig aan de Goudse formatie, maar werd in het tweede deel van de wedstrijd helemaal overrompeld.