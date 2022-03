LIVE | Rubén Fernández virtueel in het geel in Parijs-Nice, kopgroep heeft ruim zes minuten

Dylan Groenewegen heeft Parijs-Nice verlaten. De Nederlandse sprinter van de Australische wielerploeg BikeExchange-Jayco ontbrak aan de start van de vijfde etappe. Volgens zijn team heeft Groenewegen nog steeds last van de gevolgen van een valpartij in de tweede etappe. Volg de vijfde etappe in onze livewidget (hierboven).