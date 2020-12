LIVE | Russell neemt snelste tijd over van Bottas, Verstappen vijfde

Geen Hamilton? Het verandert weinig voor Verstappen: ‘Bottas is geen pannenkoek’

12:00 Al vijf seizoenen luistert zijn grootste concurrent naar de naam Lewis Hamilton. Nu de Britse wereldkampioen absent is in Bahrein, wacht voor Max Verstappen mogelijk een gevecht met vervanger George Russell. ,,Of hij meteen kan winnen? O, zeker.’’