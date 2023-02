LIVE schaatsen | Femke Kok op pole position voor titel 500 meter NK afstanden, Rijpma-de Jong wint 3000 meter

3000 meter (vrouwen)

Rijpma-de Jong (3.58,48) rekende in een fraai rechtstreeks duel nipt af met Beune (3.58,65). Marijke Groenewoud beet zich daarna met 4.02,86 stuk op die tijden. In de laatste rit was Schouten aan de beurt, maar de olympisch kampioene op de 3000 meter kwam niet aan de tijden van Rijpma-de Jong en Beune. In de slotronde wist Schouten met een uiterste krachtsinspanning nog nipt als derde te eindigen in 4.02,83, waardoor ze een ticket pakte voor de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart in Thialf.



De nationale titel op de drie kilometer ging vorig jaar nog naar Schouten. Toen was het zilver voor Rijpma-de Jong en het brons voor Carlijn Achtereekte. Die laatste is inmiddels gestopt als professioneel schaatsster. Voor Schouten was het de eerste langebaanwedstrijd sinds de wereldbekerwedstrijden in Calgary in december. Ze sloeg de NK allround en daarmee ook de EK allround over. De drievoudig olympisch kampioene veroverde wel op 1 januari voor de zevende keer op rij de titel bij het NK marathon op kunstijs.