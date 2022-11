LIVE schaatsen | Laatste dag van de wereldbeker in Stavanger: 1000 meter voor mannen op programma

Billie Jean King Cup Tennis­sters verliezen ook derde partij van Frankrijk en lopen kwalifica­tie­ron­de mis

De Nederlandse tennissters hebben de play-off tegen Frankrijk om een plaats in de kwalificatieronde voor de Billie Jean King Cup Finals van volgend jaar verloren. Frankrijk kwam in Le Portel dankzij Caroline Garcia, afgelopen week nog winnaar van de WTA Finals, op een niet meer in te halen 3-0-voorsprong. De nummer 4 van de wereld was in twee sets te sterk voor Lesley Pattinama-Kerkhove: 6-2 6-3.

8:05