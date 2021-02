LIVE | Sensationeel: Van der Poel rijdt wereldrecord 10 kilometer uit de boeken in Thialf

,,Het heeft me twee jaar kost. We wisten niet hoe het wereldrecord te breken. Ik geloofde dat dit de manier was. Dit was dé uitdaging van mijn leven. De jongens die nu nog komen, zijn héél sterk. Het zou cool zijn als ze mijn tijd kunnen benaderen, dat zou cool zijn om naar te kijken”, reageerde de Zweed bij de NOS op zijn wereldrecord.



Van der Poel versloeg eerder dit weekend Roest al op de 5000 meter. Met het wereldrecord reed Van der Poel logischerwijs ook het baanrecord van Roest (12.35.20) uit de boeken in Thialf, waar Sven Kramer in 2007 voor het laatst een wereldrecord schaatste op de tien kilometer. Kramer reed destijds 12.49.88.