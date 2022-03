LIVE | Sergio Pérez meteen snel na update, lachende gezichten bij Red Bull

FC Twente vol vertrouwen voor strijd om plek vier: ‘In januari waren we kansloos tegen AZ, maar wij zijn sindsdien beter geworden’

ENSCHEDE - Het is alweer een hele tijd geleden dat AZ en FC Twente directe concurrenten waren van elkaar. Zondagavond in Alkmaar strijden de clubs in een onderling duel om de vierde plaats. FC Twente doet dat met een nagenoeg fitte selectie.

11 maart