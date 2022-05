LIVE | Sessie weer hervat na rode vlag, Max Verstappen meteen naar buiten

Waarom de trainers­loop­baan van nieuwe Oran­je-assistent Edgar Davids tal van vragen oproept

Nadat hij zich jarenlang een weg door de Europese top beukte, begon Edgar Davids als trainer in de krochten van het Engelse en Portugese profvoetbal. Waarom? In augustus, negen maanden voor hij werd aangesteld als assistent van bondscoach Louis van Gaal voor het WK, probeerde deze krant te achterhalen wat het mysterie Davids drijft als trainer. De oud-international had toen net een ‘catastrofaal’ avontuur bij Olhanense achter de rug.

