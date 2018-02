LIVE: Skiërs trainen, Moskou toont begrip, aftellen tot opening

Koops nog niet tevreden

Hij is onder meer de man van de veelbesproken kansenmatrix, de selectievolgorde en de aanwijsplekken voor de Olympische Spelen: Arie Koops, scheidend technisch directeur van de Nederlands schaatsbond (KNSB).



,,Of het kwalificatietraject de afgelopen vier jaar naar wens is verlopen? Nou, dat weet je pas na de Spelen'', lacht de geboren Drent. ,,Maar ik vind dat we hier in Zuid-Korea met de beste atleten zijn. Dat hoort ook bij topsport, het gaat om resultaat. Als ik TD zou blijven bij de KNSB zou ik zeker met deze procedure doorgaan. Het doet gewoon zijn ding.''



Na twaalf jaar bij de KNSB, met 24 medailles bij Sotsji 2014 als het historische hoogtepunt, vindt Koops het tijd voor iets anders, binnen of buiten de (top)sport. ,,Als we hier niks winnen, heb ik duidelijk iets niet goed gedaan. Maar ik ga mezelf niet vereenzelvigen met de medailles die we wel pakken. Daar zijn de coaches en de sporters zelf het meest verantwoordelijk voor. Wij moeten ervoor zorgen dat zij topprestaties kunnen leveren. Ik heb er vanaf nu bijna geen invloed meer op. Nu moeten de sporters het hier gaan doen.''