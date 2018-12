LIVE | Smith in actie tegen Humphries, wachten op MVG

Liverpool kent geen genade met Arsenal en neemt eerste belangrij­ke horde

20:24 Liverpool heeft in een galashow geen spaan heel gelaten van Arsenal. De koploper van de Premier League stond al bij rust met 4-1 voor tegen de club uit Londen en liep uiteindelijk uit naar 5-1. Daarmee is de eerste horde in misschien wel de belangrijkste week van het seizoen genomen.